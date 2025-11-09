Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir kozmetik fabrikasında meydana gelen patlama, 2’si çocuk 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 7 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

Dehşet veren olaya ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, toplam gözaltı sayısı 11’e yükseldi. 7 kamu görevlisi ise görevden uzaklaştırılmıştı.

CİMER’E ŞİKAYET EDİLMİŞ!

Söz konusu fabrikanın, aylar öncesinde iş güvenliğinin olmadığı ve çocuk işçi çalıştırıldığı gerekçesiyle CİMER'e şikayet edildiği açığa çıkmıştı. Yangının ardından yapılan incelemeler sonucunda, ruhsatsız olduğu öğrenilen işyeriyle ilgili CİMER'e şikayetlerin olduğu fakat hiçbir işlemin yapılmadığı anlaşılmıştı.

VATANDAŞLAR, VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI TAZİYE ALANINDAN KOVDU!

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gittikleri taziye alanından kovuldu.

Bir vatandaş, Aktaş ve Büyükakın’a tepki göstererek, "Başkan, sizin bu bina önünde fotoğrafınız vardı, yine çekilmek ister misiniz? Sizin burada değil cezaevinde olmanız lazım" ifadelerini kullandı.

“HESAP VERMENİZ LAZIM. UTANMIYORLAR”

Bir diğer vatandaş ise, “Gelmişler utanmadan bir de burada geziyorlar. Şu an gözaltında olmanız lazım, hesap vermeniz lazım. Utanmıyorlar” sözlerini sarf ederek tepkisini dile getirdi.

2 ÇOCUK 6 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Fabrikada yaşamını yitirenlerin ikisinin çocuk, tamamının ise kadın olduğu ortaya çıkmıştı.

- 3 çocuk annesi Esma Dikan,

- 3 çocuk annesi Hanım Gülek (65),

- Şengül Yılmaz (55),

- Nisa Taşdemir (17),

- Tuğba Taşdemir (18),

- Cansu Esatoğlu (16)