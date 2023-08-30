Vali yardımcısından ‘din istismarı’ ve ‘hırsızlık’ çıkışı: Onlarda ne arlanma vardır ne utanma…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Ağustos tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile görev yeri değiştirilen isimlerden birisi de Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin olmuştu

Yalova Vali Yardımcılığı’na atanan Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.

“BAZILARI HEM HIRSIZ HEM ARSIZDIR”

Pişkin, isim vermeden bazı kişileri ‘din istismarı’ ve ‘hırsızlıkla’ suçladı.

Kaymakam Pişkin’in, Aşık Ruhsati'nin “Sana Kim Verdi” şiirine de yer verdiği paylaşımı şu şekilde:

“Bazı insanlar hırsızdır ama arsız değildir; çalarken yakalandıklarında genelde utanma ve mahcubiyet duyarlar. Yüzleri kızarır, başları öne düşer, sesleri çıkmaz. Bazıları ise hem hırsız hem arsızdır. Adamı çalarken yakalasan bile suçlu sen olursun, ‘Ağız tadıyla bir hırsızlık yaptırmıyor bu adam bize’ diyerek suçlu seni ilan ederler. Onlarda ne arlanma vardır ne utanma… ‘Haya' veya ‘ar' duyguları tamamen sıfırlanmıştır. Beslemeleriyle birlikte malı götürür, bir yandan da sakallarını sıvazlayarak ‘Elhamdülillah, Yarabbi şükür' çekerler.

Şöyle dışardan baksan hepsini adam sanırsın. Ama onlar dünya malına tamah etmiş, bir türlü nefisleri doymayan kifayetsiz muhterislerdir. Hele bunların içinde bir de dini bütün görünüp, kutsal dini değerlerimizin ardına saklanarak hırsızlık yapanlar vardır ki onlar benim gözümde münafıktır, münafıktan da aşağıdadır. Onlara (Seydişehir'deki hırsız takımına) diyorum ki Ruhsati'nin bu dizellerini sizin için paylaşıyorum. Sizin bu meşine dönmüş suratlarınız varken sanmıyorum ama belki biraz üstünüze alınır, belki biraz utanır da insan olduğunuzu hatırlarsınız. Çaldıklarınız burnunuzdan gelsin, kefen paranız olsun inşallah. Sözü, büyük ozan Ruhsati'ye bırakalım:

Anadan doğunca kürkün var mıydı?

Üryan gelmedin mi börkün var mıydı?

Torba torba mecidiyen var mıydı?

Tükenmez parayı sana kim verdi?

Kuş tüyü döşekte yattın uzandın,

Haftada bir çeşit geydin özendin,

Aferin aklına sen mi kazandın?

Şu tompu tarlayı sana kim verdi?

Dinle Ruhsati’yi ne diyom sana,

İyi bir öğüttür sanma ki çene,

Çalışmayla verse verirdi bana,

Bu köşkü sarayı sana kim verdi?”