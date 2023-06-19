Vali Yardımcısı'nın taciz dosyası kapatıldı; ''mezarda biter'' tehdit sayılmadı

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı hakkında Eskişehir’de görevli olduğu dönemde birliktelik yaşadığı M.Ç. isimli kadına cinsel tacizde bulunduğu, hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. M.Ç.’nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada savcılık, kadına silah fotoğrafı atarak “mezarda biter” diyen Balcı’nın sözlerini tehditten saymayarak takipsizlik kararı verdi. Kararda, “şüphelinin müştekiye ilişkilerinin bir ömür boyu süreceği anlamına gelecek şekilde ‘mezarda biter’ içerikli mesaj gönderdiği, kendi adının yazdığı bir adet silah fotoğrafı gönderdiği ancak fotoğraf öncesi ve sonrasında tehdit içerikli herhangi bir mesaj yazmadığı” öne sürüldü.

“NİKÂHLI KOCANIM, HAKKIM VAR”

Soruşturma dosyasına göre, Eskişehir’de yaşayan M.Ç. isimli kadın, geçen kasımda savcılığa giderek, o sırada Fethiye’ye kaymakam olarak atanan eski Vali Yardımcısı Alper Balcı hakkında şikayetçi oldu. M.Ç., savcılığa verdi ifadede, Balcı ile 4 yıl önce tanıştıklarını belirterek, “Kendisi evli olmasına rağmen bana yalan söyleyerek dini nikah kıydırmış olup benim gururumla oynamıştır. ‘Ben senin dini nikâhlı kocanım, üzerinde hakkım var’ diyerek benden birçok kez borç almış, geri ödememiştir” dedi. M.Ç. ifadesinin devamında, ilişkileri süresince Balcı’nın kendisine karşı tehdit ve cinsel taciz suçlarını da işlediğini öne sürdü.

“MEZARDA BİTER DEDİ, SİLAH FOTOĞRAFI GÖNDERDİ”

Balcı ile aralarındaki yazışmalara ilişkin 94 ayrı ekran görüntüsü sunan M.Ç., şunları anlattı: “Sunduğum ekran görüntülerinde de görüleceği üzere defalarca ilişkimizi sonlandırmak istememe rağmen ‘mezarda biter’ şeklinde beni tehdit etti. Bana üzerinde ismi yazan silah fotoğrafları göndermiştir. Bu şekilde beni korkutarak ayrılmama izin vermedi. Kendisini uyarmama rağmen bana birçok kez müstehcen ve cinsel içerikli mesajlar atarak beni taciz etmiştir.”

''CİMER'E DE BAŞVURU YAPTIM''

Balcı’yı İçişleri Bakanlığına da şikâyet ettiğini ve şikayetinin ardından Balcı’nın Fethiye Kaymakamlığı’ndan alınarak Kırşehir’e Vali Yardımcısı olarak atandığını söyleyen M.Ç., “Bu konuda CİMER'e de başvuru yaptım. Ancak bana henüz bir cevap gelmedi” diyerek, gönderdiği paralara ilişkin banka dekontlarını da delil olarak savcılığa verdi.

TAKİPSİZLİK KARARI

Şikâyet üzerine “tehdit, hakaret, cinsel taciz ve ısrarlı takip” suçlarından soruşturma başlatan Eskişehir Başsavcılığı, iddia konusu suçlamaların “kişisel suç” kapsamında kaldığı, bu nedenle soruşturma yapma yetkisinin Ankara’da olduğu gerekçesiyle dosyayı yetkisizlik kararı vererek Ankara Başsavcılığı'na gönderdi. Balcı’nın şüpheli sıfatıyla ifadesini alan Ankara Başsavcılığı da M.Ç.’nin sunduğu yazışmalara karşın dosyayı takipsizlik kararı vererek kapattı.

''MEZARDA BİTER'' TEHDİT DEĞİLMİŞ

Takipsizlik kararında, Balcı’nın M.Ç.’ye gönderdiği “mezarda biter” şeklindeki sözlerinin “ilişkilerinin bir ömür boyu süreceği anlamına geldiği” öne sürüldü. Kararda, şu ifadeler yer aldı:

“Müşteki tarafından dosyaya sunulan ve şüpheliye isnat ettiği suçların delili olduğunu beyan ettiği, WhatsApp yazışmaları çıktısı incelendiğinde; müşteki ile şüpheli arasında özel arkadaşlık mahiyetinde ilişki olduğunun, aralarında dini nikâh yaptıklarının, bu ilişki kapsamında şüpheli ile müşteki arasında cinsel içerikli konuşmalar gerçekleştiğinin, müşteki her ne kadar ilişkisini sonlandırmak istemesi nedeniyle şüphelinin kendisini tehdit ettiğini iddia etmiş ise de WhatsApp yazışmaları incelendiğinde, şüphelinin müştekiye ilişkilerinin bir ömür boyu süreceği anlamına gelecek şekilde 'mezarda biter' içerikli mesaj gönderdiğinin, kendi adının yazdığı bir adet silah fotoğrafı gönderdiğinin ancak fotoğraf öncesi ve sonrasında tehdit içerikli herhangi bir mesaj yazmadığının, müştekinin tüm bu mesajları normal şekilde karşılayarak şüpheli ile aylar boyunca ilişkisini sürdürerek, yazışmaya devam ettiğinin, şüpheli ile müşteki arasında para alışverişi olduğunun ancak yazışmalar incelendiğinde bu alışverişin herhangi bir ısrarlı takip, cinsel taciz, kadına karşı tehdit ve benzeri suçların unsuru kapsamında gerçekleşmediğinin, ilişkilerinde oluşmuş samimiyet kapsamında gönderilmiş paralar olduğunun anlaşıldığı…”