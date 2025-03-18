Vali'den CHP'lilere ağza alınmayacak sözler!

Zonguldak'ta yapılan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıldönümü törenlerine Vali Osman Hacıbektaşoğlu, CHP'lilere ağır ifadeler kullandı.

Hacıbektaşoğlu, tören alanında bir grup CHP'linin 'alternatif' anma töreni yaptığını duyunca balkona çıkıp CHP'lilere tepki gösterdi. Son derece kızgın olduğu gözlenen Hacıbektaşoğlu, CHP'lilere şu sözleri sarf etti:

Siz paralel devlet misiniz? Paralel bir hukukunuz mu var? İkinci bir kanunuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada tören yapıldı. Ayıp, ayıp, ayıp. Siz nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz! Çok ayıp. Ne uyarıdan, ne ikazdan, ne de insanlıktan anlıyorsunuz.

Bunun üzerinde CHP Merkez ilçe Başkanı Osman Zaimoğlu, Vali Hacıbektaşoğlu'nu "Sayın Valim size saygısızlık yapmak istemiyoruz" diye yanıtladı. Törene gelen CHP'liler de hep bir ağızdan "Asıl size ayıp" diye karşılık verdi.