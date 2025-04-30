Vali'den fabrikalara 1 Mayıs ziyareti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Vali'den fabrikalara 1 Mayıs ziyareti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalara ziyarette bulunarak, çalışanlarla bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.

Yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret eden Vali Aksoy, fabrikaların üretim süreçleri, üretilen malzemeler ve çalışanların faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Fabrika çalışanları ile sohbet eden Aksoy 1 Mayıs'ın emekçiler için taşıdığı önemi vurgulayarak, "Üretim süreçlerinde emek veren her bir çalışanımız, ülkemizin kalkınmasında önemli bir yer tutuyor. Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyor ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü kutluyorum" şeklinde konuştu. Ziyaretin ardından Aksoy, çalışanlarla birlikte yemek yedi.

Vali'den fabrikalara 1 Mayıs ziyareti

Vali'den fabrikalara 1 Mayıs ziyareti

Vali'den fabrikalara 1 Mayıs ziyareti

Son Haberler
16 milyon emekliye çifte zam. "Yeni dönem başlıyor"
16 milyon emekliye çifte zam. "Yeni dönem başlıyor"
Arda Güler’in geleceği Real Madrid’in kararına bağlı
Arda Güler’in geleceği Real Madrid’in kararına bağlı
Yıldırımı dize getiren dron! Bu teknoloji dünyayı değiştirecek
Yıldırımı dize getiriyor! Bu teknoloji dünyayı değiştirecek
Ordu’da 3.4 büyüklüğünde deprem (30 Nisan 2025)
Ordu’da deprem
Zehra Kınık’ın yargılandığı davada yine karar çıkmadı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti
Zehra Kınık’ın yargılandığı davada yine karar çıkmadı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti