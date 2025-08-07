Vali'den velilere “Sahte ikametgah” uyarısı!

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okul kayıt süreci devam ederken, Vali Muammer Erol’dan velilere hem uyarı hem de tavsiye geldi. 120 bin civarında öğrencinin eğitim gördüğü ilkokul ve ortaokullarda yaklaşık 10 bin yeni kayıt bekleniyor.

Velilere, çocuklarını evlerine en yakın okula kaydettirmeleri çağrısında bulunan Vali Erol, sahte ikametle başka okullara kayıt yaptırma girişimlerine kesin bir dille karşı çıktı. “Sahte belge düzenleyerek başka okullara yönelmek etik bir problem doğurur” diyen Erol, bu tür durumların tespit edilmesi halinde hem veliler hem de iş birliği yapan idareciler hakkında soruşturma başlatıldığını vurguladı.

“BU ÇOCUĞA DOĞRULUĞU NASIL ÖĞRETECEĞİZ?”

Vali Muammer Erol, “Çocuğunu bir okula kaydettirmek için sahte bir belge düzenlediğini söyleyen bir veli, o çocuğa dürüstlük, doğruluk, hakka saygı gibi değerleri nasıl aktarabilir?” diye de sordu.

Bu tür davranışların eğitim sistemine de zarar verdiğini belirten Erol, etik ilkelere aykırı hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğine de dikkat çekti.

“İDARECİLERE BASKI YAPMAYIN!”

Velilerin okul idarecilerini zor durumda bırakmamalarını da isteyen Vali Erol; “Herhangi bir yanlışa zorlama yapılmamalı. Biz, gördüğümüz her etik dışı müdahaleye müdahale ederiz” diye konuştu.

