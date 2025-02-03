Valilerden flaş karantina kararı! İki il diken üstünde

Düzenleme: Kaynak: İHA
Valilerden flaş karantina kararı! İki il diken üstünde

Elazığ'da şap hastalığı nedeniyle başlatılan karantinanın ardından Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde de 15 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 15 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

app.jpgKaymakamlıktan yapılan açıklamada, çevre il ve ilçelerde şap hastalığının görüldüğü belirtildi.

Hastalığın yayılmaması için çalışmalar yapıldığı aktarılan açıklamada, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, üreticilerimiz ve muhtarlarımızla gerçekleştirilen istişare neticesinde Çemişgezek ilçemiz genelinde tedbir amaçlı olarak 4-18 Şubat tarihleri arasında 15 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

ELAZIĞ'DA DA KARANTİNA BAŞLATILMIŞTI

Önceki gün Elazığ Valiliği, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde görülen şap hastalığı nedeniyle 10 kilometre yarıçapında karantina uygulamasının devam ettiğini açıkladı.

Yetkililer, üreticilere şüpheli vakaları bildirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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