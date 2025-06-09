Valiliğin 80 milyon lira harcadığı plaj özel şirkete devredildi! Vali 'halk için' demişti giriş 1000 lira oldu

Antalya’nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda bulunan Mermerli Plajı, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Şubat 2024’te başlatılan restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla yenilendi.

Gazeteci Yusuf Yavuz’un haberine göre, arkeolojik ve kentsel sit alanında yer alan plajdaki çalışmalar Nisan ayı sonunda tamamlandı. Ancak Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 9 Mayıs 2025 tarihli kararında projeye onay vermedi. Kurul, “koruma imar planı ve ilgili mevzuata aykırı” uygulamaların kaldırılmasını talep etti.

“FİYATI MAKUL OLSUN, İNSANLAR GELSİN İSTİYORUZ”

Vali Hulusi Şahin, yaptığı açıklamada, 80 milyon TL’den fazla harcama yapılan Mermerli Plajı’nın kamu tarafından işletileceğini ifade ederek, “Fiyatı makul olsun istiyoruz. İnsanlar buraya rahatlıkla gelebilsin istiyoruz. Oradaki gün batımından tüm Antalyalılar ve turistler istifade etsin istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde” demişti.

VALİ BUNU DEDİ AMA ÖZEL ŞİRKETE DEVREDİLDİ

Vali Şahin’in açıklamalarına rağmen, 30 Mayıs 2025 tarihinde Mermerli Plajı’nın özel bir şirkete devredildiği ortaya çıktı. Plajın işletmesini “Antik Pazar Halıcılık” adlı şirket devraldı. 2 Haziran 2025 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre şirket, adresini Mermerli Banyo Sokak’taki çay bahçesi ve restoran olarak güncelledi. Plaj bölümü hizmete açılırken, Mermerli surlarının üzerindeki restoran kısmı henüz faaliyete geçmedi.

2003 yılında kurulan şirketin kurucuları İran asıllı Galdi Abdollah Zadeh ve Abdoljalil Abdollah Zadeh, 2015 yılında Türk vatandaşlığına geçerek Alper ve Celil Abdullahzade adını aldı. Şirket, 2023 yılında Kaleiçi’nde otel işleten bir Türk girişimciyle ortaklık kurarak büyümeye devam etti.

1000 TL AYAK BASTI PARASI GELDİ

Mermerli Plajı’na giriş için kişi başı 1000 TL ücret alınmaya başlandı.

Bayram tatili için Eskişehir’den Antalya’ya gelen Meltem Taşkın, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

“Kaleiçi’nde bir otele yerleşerek daha önceden bildiğimiz Mermerli Plajı’nda denize girmek istedik. Girişte bizden kişi başı 1000’er lira para aldılar. Plaja yiyecek bir şeyler götürmemize de izin vermediler. Bu konuda çalışanları uyardım ancak uyarılarımız dikkate alınmadı. Mermerli Plajı’nda 2 saat kadar kaldık, toplam 7 bin TL para ödedik. Yediğimiz bir patates kızartmasıydı.”

“BUNUN ADI DEĞNEKÇİLİK”

Taşkın, plaj deneyiminin ardından otelden ayrılarak Alanya’ya gittiklerini ifade ederek, “Bir daha Antalya’ya gelir miyim? Asla. Yakınlarıma da tavsiye etmem. Bu yapılan uygulama doğru değil. Bunun adı tam bir değnekçiliktir” diyerek tepkisini dile getirdi.

KİRALAMA İHALE YOLU İLE DE YAPILMAMIŞ

Kaleiçi’ndeki turizmciler, plajdaki uygulamalara tepki gösterdi. Kiralamanın ihale yoluyla gerçekleştirilmemesini eleştiren işletmeciler, Koruma Kurulu’nun onay vermediği bir projeyle plajın işletmeye açılmasının haksız rekabete yol açtığını belirtti. Kurul kararlarının tüm işletmelere eşit şekilde uygulanması gerektiğini savundular.

Ayrıca, plaja giriş ve yiyecek-içecek hizmetleri için ayrı ayrı fiş kesilmesi de tepkilere neden oldu.