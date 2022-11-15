15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstiklal Caddesi’nde banklar, çiçekler ve beton saksılardan sonra ağaçlar da sökülüyor

İstiklal Caddesi’nde banklar, çiçekler ve beton saksılardan sonra ağaçlar da sökülüyor

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi’nde bulunan banklar, çiçekler ve beton saksılardan sonra ağaçlar da sökülüyor.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 09:32
Takip Et

Valiliğin talebiyle İstiklal Caddesi’nde banklar, çiçekler ve beton saksılardan sonra ağaçlar da sökülüyor

İstiklal Caddesi’nde banklar, çiçekler ve beton saksılardan sonra ağaçlar da sökülüyor
+
Aa
-

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi’nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

Dokuz8haber’den Fatoş Erdoğan’ın aktardığına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları, İstanbul Valiliği’nin talebi doğrultusunda İstiklal Caddesi’nde bulanan ağaçların söküm hazırlığına başladı.

Banklar ve beton saksılarla başlayan söküm süreci, ağaçlarla devam edecek. Caddeden sökülen ağaçlar başka bir yere dikilecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
1
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
2
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
3
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
4
﻿Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
﻿Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
5
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
6
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
7
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Milliler İskoçya karşısında
﻿Milliler İskoçya karşısında
﻿Milliler İskoçya karşısında
﻿Günde 20 dakika yetiyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Hafızayı güçlendiriyor
﻿Günde 20 dakika yetiyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Hafızayı güçlendiriyor
﻿Günde 20 dakika yetiyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Hafızayı güçlendiriyor
﻿Trump'ın kızı Tiffany Trump bir milyarder ile evlendi
﻿Trump'ın kızı Tiffany Trump bir milyarder ile evlendi
﻿Trump'ın kızı Tiffany Trump bir milyarder ile evlendi
﻿Kırklareli Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
﻿Kırklareli Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
﻿Kırklareli Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.