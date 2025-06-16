Valilik açıklama yaptı: 2 şehirde denize girmek yasaklandı!

Düzenleme: Kaynak: AA
Valilik açıklama yaptı: 2 şehirde denize girmek yasaklandı!

Ordu ve Giresun'da denize girmek olumsuz hava şartlarından dolayı yasaklandı.

Giresun'da denize girmek olumsuz hava koşulları nedeniyle yasaklandı. Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Can güvenliğini tehdit eden olumsuz deniz koşulları nedeniyle bugün (16 Haziran 2025 Pazartesi) il sınırları içerisindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yasağa uymalarını önemle rica ederiz. Lütfen uyarıları dikkate alınız” denildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günü, il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşların yasağa uymaları istendi.

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