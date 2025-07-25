Valilik duyurdu: 30 Ağustos'a kadar yasaklandı

Ankara Valiliği, meteoroloji raporlarına dayanarak önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Bu nedenle, orman yangını riskine karşı önlem alınarak 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü itibarıyla 30 Ağustos 2025 tarihine kadar ateşli piknik yapılmasının yasaklandığı duyuruldu.

Alınan kararla birlikte, ormanlık alanlarda yangın tehlikesini artırabilecek faaliyetlerin geçici olarak durdurulacağı belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, ormanlarımızın yangınlardan korunması bakımından 26 Temmuz 2025 cumartesi gününden itibaren 30 Ağustos 2025 tarihine kadar izin verilen alanlarda mangal kullanmak ve ateşli piknik yapma faaliyeti tedbiren yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızdan, izin verilen alanlarda ateşsiz ve mangalsız piknik yapmalarını, kural ve yasaklara uymalarını, bu konuda anlayış göstermelerini ve destek vermelerini önemle istirham ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.