Valilik duyurdu: Kent genelinde yasaklandı

Kaynak: AA
Valilik duyurdu: Kent genelinde yasaklandı

Ormanlık alanlara girişler kent genelinde 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

Afyonkarahisar Valiliği, mevcut sıcak hava dalgası ve artan nüfus hareketliliği nedeniyle orman yangını riskinin yükselmesi üzerine, 15 Haziran'dan 31 Ekim'e kadar orman alanlarına girişi yasaklama kararı aldı.

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Resmi açıklamaya göre, bu süre zarfında, ilin belirli piknik alanları, doğa parkları ve ekoturizm bölgeleri hariç, ormanlık bölgelere giriş, piknik yapma ve ateş yakma faaliyetleri yasaklandı. Yetkililer, izin verilen alanlarda dahi denetimlerin artırılacağını ve herhangi bir ihlal durumunda, ilgili yasalar çerçevesinde gerekli idari ve yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti. Ormanlık alanlarda denetim ve kontrol işlemleri, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince titizlikle yürütülecek.

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