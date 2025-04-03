Valilik duyurdu: Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648 oldu

646 kişi tedavi edilirken, 2 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor. İşletme sahipleri tutuklandı.

TOPLU ZEHİRLENME İDDİALARI

Körfez ilçesinde faaliyet gösteren bir dönerci işletmesinde yemek yiyen müşteriler, kısa süre sonra şiddetli mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetleriyle hastanelere akın etti. Toplam 648 kişi sağlık kuruluşlarına başvururken, durumun ciddiyeti yetkilileri harekete geçirdi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 2 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Kocaeli Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 646 kişinin tedavi edilerek taburcu edildiğini, ancak 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğünü duyurdu. Sağlık ekipleri, kritik durumdaki hastaların yoğun bakımda takip edildiğini belirtti.

NUMUNE ANALİZLERİNDE SKANDAL SONUÇ

Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zehirlenme vakalarının ardından işletmeden numuneler alarak Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılan analizlerde, tavuk döner numunelerinin Türk Gıda Kodeksi standartlarına uymadığı tespit edildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ, 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulmasının ardından, işletme sahipleri gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemece 2 şüpheli tutuklanırken, işletme Körfez Belediyesi tarafından mühürlendi.

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YETKİLİLERDEN UYARI: "TAKİPTEYİZ"

Valilik, belediye ve ilgili kurumlar, konunun yakından takip edildiğini açıkladı. Vatandaşların sağlığını riske atan işletmelere karşı sıkı denetimlerin artırılacağı ifade edildi.