İstanbul Valiliği'nin başlattığı İSTAYPARK adlı otopark uygulaması tartışma yarattı. HalkTV'den Ceren Ural'ın haberine göre İstanbul'da 19 okulun bahçesi İSTAYPARK uygulaması bünyesinde otoparka dönüştürüldü. Normalde öğrenci velilerinin bile okula araçla girmesi yasakken, araç sürücülerinin park bahanesiyle okullara girmesi tepkilere sebep oldu.

ÇOCUKLARIMIZ GÜVENDE DEĞİL

Veliler, "Biz çocuklarımız okulda diye güvende hissediyoruz ama park bahanesiyle hangi aracın ne amaçla okula gireceğini bilmiyoruz, çocuklarımız güvende değil" açıklamalarını yaptılar. Ayrıca otopark haline getirilen okulların bölgelerin önemli liselerine ait olması da dikkat çekiyor.