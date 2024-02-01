Valilik karar aldı. 4 gün yasak var

Kaynak: AA
Valilik karar aldı. 4 gün yasak var
Bitlis’te valilik toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 4 gün botunca yasaklandığını açıkladı. Valilik, basın açıklaması, açık alan toplantısı, stant açma, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

Bitlis valiliği gösteri ve yürüyüşlerin 4 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada kamuoyu yaratmak için bazı dernek ve siyasi partiler gibi kuruluşların çeşitli etkinlikler yaptıklarına dikkat çekilerek bu etkinliklerin terör örgütlerince ve provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı belirtildi.

Açıklama şu sözlerle devam etti:

"Bu itibarla Bitlis sınırları içinde 1 Şubat saat 00.01'den 4 Şubat saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince yasaklanmıştır. Yine aynı tarihler arasında ilçelerimizden ve çevre illerden bireysel veya toplu şekilde ilimiz güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen konu veya benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylemlere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel ve toplu çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir."

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