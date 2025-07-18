Valilik saat vererek uyardı... Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

Ankara Valiliği, kent çevresinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini bildirerek vatandaşları ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Valilik, bugün saat 14.15'te başlayan ve 18.00'a kadar sürmesi beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.