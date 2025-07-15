Valilik uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına kapıda...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Valilik uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına kapıda...

Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; kentte etkili olacak rüzgarın, saat 21.00'e kadar genellikle kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 70-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

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Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz savrulması, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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