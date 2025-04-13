Valilikte görüşülecek! 1 Mayıs için Taksim pazarlığı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçilerin, sendikaların, kitle örgütlerin meydanlara çıkması ile bu yıl da kutlanacak.

Her 1 Mayıs'ta tartışma konusu olan Taksim Meydanı'nın kutlamalara açılıp açılmaması yeniden gündemde.

TAKSİM İÇİN MASAYA OTURULACAK

Cumhuriyet'te yer alan habere göre DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, İstanbul’da 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanabilmesi için yarın valilik ile görüşme yapacak.

Öte yandan Türk-İş, 1 Mayıs’ı tek başına merkezi düzeyde İstanbul Kartal’da kutlama kararı aldı.

NİHAİ KARAR BU HAFTA BELLİ OLACAK

Edinilen bilgiye göre DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, İstanbul’daki kutlamaların Taksim’de yapılmasını istiyor. Ancak son karar görüşmelerin ardından verilecek. Kutlama yeri konusunda nihai kararın salı, çarşamba gibi belli olacağı bildirildi.

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