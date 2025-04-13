Valilikte görüşülecek! 1 Mayıs için Taksim pazarlığı

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi
Valilikte görüşülecek! 1 Mayıs için Taksim pazarlığı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı'nda kutlanılması yönündeki talep, sendika ve meslek örgütleri tarafından İstanbul Valiliği'ne iletilecek. Görüşme yarın yapılacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçilerin, sendikaların, kitle örgütlerin meydanlara çıkması ile bu yıl da kutlanacak.

Her 1 Mayıs'ta tartışma konusu olan Taksim Meydanı'nın kutlamalara açılıp açılmaması yeniden gündemde.

TAKSİM İÇİN MASAYA OTURULACAK

Cumhuriyet'te yer alan habere göre DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, İstanbul’da 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanabilmesi için yarın valilik ile görüşme yapacak.

Öte yandan Türk-İş, 1 Mayıs’ı tek başına merkezi düzeyde İstanbul Kartal’da kutlama kararı aldı.

NİHAİ KARAR BU HAFTA BELLİ OLACAK

Edinilen bilgiye göre DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, İstanbul’daki kutlamaların Taksim’de yapılmasını istiyor. Ancak son karar görüşmelerin ardından verilecek. Kutlama yeri konusunda nihai kararın salı, çarşamba gibi belli olacağı bildirildi.

DEM Parti'den flaş karar! Harekete geçiyorlarDEM Parti'den flaş karar! Harekete geçiyorlar

Son Haberler
Saplantılı sevgilisi kabusu olmuştu! Danla Bilic ilk kez görüntülendi... Yüzünün hali dikkat çekti
Saplantılı sevgilisi kabusu olmuştu! Danla Bilic ilk kez görüntülendi... Yüzünün hali dikkat çekti
Valilikte görüşülecek! 1 Mayıs için Taksim pazarlığı
Valilikte görüşülecek! 1 Mayıs için Taksim pazarlığı
Avcılar’da stadyumda taraftarlar çıldırdı: Cam kapı kırıldı
Avcılar’da stadyumda taraftarlar çıldırdı: Cam kapı kırıldı
İstanbul’da kanlı gece! 19 yaşındaki Faruk öldü
İstanbul’da kanlı gece! 19 yaşındaki Faruk öldü
Trump yönetimi için çarpıcı iddia! Sınır dışı edileceklerin sayısı dudak uçuklattı
Trump yönetimi için çarpıcı iddia! Sınır dışı edileceklerin sayısı dudak uçuklattı