Valilik’ten dev maç öncesi Beşiktaş kararı

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Valilik’ten dev maç öncesi Beşiktaş kararı

Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi flaş bir karar çıktı. Pazar günü oynanacak mücadelede Beşiktaş taraftarları tribündeki yerlerini alamayacak.

Trendyol Süper Lig’in 5. Haftasında Trabzonspor kendi sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Pazar günü oynanacak dev mücadelede siyah beyazlılar ligde üst üste 4. galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Trabzonspor ise Şenol Güneş ile 5. dönemindeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Kritik maç öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığıda yapılan toplantıdan flaş karar çıktı.

Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine siyah-beyazlı taraftarların alınmaması uygun görüldü.

Karşılaşmada 1500'ü resmi 750'si özel güvenlik olmak üzere toplam 2250 personel görev yapacak.

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