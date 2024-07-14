Valilikten gök gürültülü sağanak uyarısı!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Valilikten gök gürültülü sağanak uyarısı!

Ankara Valiliği, batı ve güney ilçeleri için sosyal medya hesabından meteorolojik uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği, bugün öğleden sonra Ankara'nın batı ve güney ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'nın batı ve güney ilçelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bugün öğleden sonra Ankara'nın batısında ve güneyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor" denildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI YAPILDI

Öte yandan açıklamanın sonunda; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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