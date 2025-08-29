Valilikten kritik açıklama

Düzenleme: Kaynak: DHA
Valilikten kritik açıklama

Ankara Valiliği, "Ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanlarda ateşli piknik yapılması ve mangal yakılması, ülkemiz genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle 30 Eylül tarihine kadar uzatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ormanlık alanlara ve piknik yapılacak alanlara giriş yasağı süresinin uzatıldığını belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Valilik karar verdi: SMA stantları kaldırılacakValilik karar verdi: SMA stantları kaldırılacak

"Bilindiği üzere, Valiliğimizce alınan kararlarla ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanlar 30 Eylül 2025 tarihine kadar düzenlenmiş olup girişleri serbest olan yerlerde dahil 30 Ağustos 2025 tarihine kadar ateşli piknik yapılması ve mangal yakılması yasaklanmıştır. Ülkemiz genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle bu yasak 30 Eylül 2025 tarihine kadar uzatılmıştır."

Son Haberler
Ahmetcan Kaplan'ın yeni takımı belli oldu
Ahmetcan Kaplan'ın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de seçim tarihi açıklandı
Fenerbahçe'de seçim tarihi açıklandı
Cemre Baysel lüks aracıyla Nişantaşı'nı turladı! O görüntüler çok konuşuldu
Cemre Baysel lüks aracıyla Nişantaşı'nı turladı! O görüntüler çok konuşuldu
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona verilen isim belli oldu
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona verilen isim belli oldu
TBMM'den flaş tezkere kararı!
TBMM'den flaş tezkere kararı!