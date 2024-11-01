Valilikten 'zirai don' uyarısı. O ilde yaşayan çiftçiler dikkat

Düzenleme: Kaynak: DHA
Valilikten 'zirai don' uyarısı. O ilde yaşayan çiftçiler dikkat

Ankara Valiliği, hava sıcaklığında düşüş beklenmesi nedeniyle zirai don riskine karşı çiftçilere uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; ülkemizin büyük bir büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altına inerek 5 ila 9 derece azalması; Ankara'da ise en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının O ile 11 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir.

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Meydana gelebilecek tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

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