Vali’nin cemaatin önünde azarladığı Müftü istifa etti. 'Vali her toplantıda azarlıyordu'

Düzenleme: Kaynak: Gazete Duvar
Vali’nin cemaatin önünde azarladığı Müftü istifa etti. 'Vali her toplantıda azarlıyordu'
Batman Valisi Canalp'in cuma namazında cemaatin önünde azarladığı iddia edilen Batman İl Müftüsü Nihat Kök, istifa etti. Kök'ün yerine yeni müftü atandı.

Batman Valisi Ekrem Canalp'in Cuma namazı esnasında, cemaatin önünde azarladığı öne sürülen Batman İl Müftüsü Nihat Kök’ün, "görevden affını" istediği ortaya çıktı.

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İddialara göre Cuma namazına giden Canalp, İl Müftüsü Nihat Kök’ü cemaatin önünde azarlanınca, Diyanet İşleri Başkanlığı’ni arayan Kök, "görevden affını" istedi. Aralık 2021'den beri Batman'da görev yapan Kök, Cumhurbaşkanlığı kararıyla merkeze çekilirken, yerine Bursa Osmangazi Müftüsü Ahmet Durmuş getirildi.

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“VALİ HER TOPLANTIDA AZARLIYORDU"

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül konuya ilişkin yaptığı açıklamada din görevlilerinin maruz kaldığı mobingin arttığını belirtti.

Diğer kamu görevlileri için işletilen hukukun din görevlileri için işletilmediğinin altını çizen Gül, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Teşkilat çalışmaları kapsamında önceki gün Batman’a uğramış arkadaşlarımıza ‘il müftümüzden de randevu alın görüşelim’ demiştim. Orada bulunan kalabalık bir grup ‘Başkanım haberiniz yok galiba, il müftümüz görevden affını isteyerek Ankara’ya gitti’ dediler. Doğrusu çok şaşırdık. ‘Konuya ilişkin detaylı bilgi verebilir misiniz? dedim. Orada bulunanlar ‘Başkanım, valimiz her platformda, her toplantıda, köy ziyaretlerinde, mahalle toplantılarında, kurum amirleri toplantılarında sürekli il müftümüzü küçük düşürücü azarlayıcı cümleler sarf ederek toplum içinde sürekli rencide ediyordu. Bu duruma uzun süre sabreden il müftümüz nihayet dayanamayarak personel ile bir veda programı düzenleyip görevinden affını talep ederek Ankara’ya döndü’ şeklindeki kamuoyuna yansımış iddiaları bana ilettiler” diye konuştu.

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