'Valinin yeğeniyim' diyerek çakarlı araç kullandı: Vali Gül'den açıklama geldi

İstanbul’da çakarlı araç kullandığı iddia edilen bir sürücü, trafikte tartıştığı kişiye "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaştı.

Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir.

Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir.

Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır.

Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi.#İstanbul ???????? — Davut GÜL (@gul_davut) April 28, 2025

İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili açıklama yaptı. Gül, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi." dedi.