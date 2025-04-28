'Valinin yeğeniyim' diyerek çakarlı araç kullandı: Vali Gül'den açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Valinin yeğeniyim' diyerek çakarlı araç kullandı: Vali Gül'den açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda çakarlı araç kullanan bir kişinin 'Valinin yeğeniyim' dediği görüldü.

İstanbul’da çakarlı araç kullandığı iddia edilen bir sürücü, trafikte tartıştığı kişiye "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili açıklama yaptı. Gül, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi." dedi.

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