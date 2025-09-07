Valiye hakaret eden şahıs Antalya’da otelde yakalandı

Kaynak: DHA / İHA

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’na sosyal medyada hakaret ettiği iddia edilen S.Ç. (50), Antalya’daki bir otelde tatil yaparken polis tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "@FoReVeR1903_" kullanıcı adıyla sosyal medya hesabından, "Valilikten tepki çeken karar. Sahipsiz hayvanların beslenmeleri yasaklandı" başlıklı haberi alıntılayarak, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na yönelik hakaret içerikli söylemde bulunduğu belirtilen S.Ç.'nin, İstanbul Pendik'te kaydının bulunduğunu ve tatil için geldiği Antalya'da otelde konakladığı belirlendi. S.Ç., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Afyonkarahisar'a getirilen S.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

