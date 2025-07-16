Valiz cinayetinde yeni gelişme!

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eski sevgili Çemil Koç ve beraberindeki 6 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Eyüpsultan'da önceki gün yol kenarında valiz içerisinde bir ceset bulunmuştu. Cesedin 22 yaşındaki hemşirelik bölümü öğrencisi Ayşe Tokyaz'a ait olduğu belirlenmişti.

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Ardından ikiz kardeşin ihbarı üzerine eski sevgili Çemil Koç ve beraberindeki 6 kişi gözaltına alınmıştı.

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Son olarak eski sevgili Çemil Koç ve beraberindeki 6 kişi adliyeye sevk edildi.

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Ayrıca kan donduran cinayetin yeni detayları da ortaya çıkmaya başladı. Cemil Koç ve yanındakilerin Ayşe'nin cesedini valizle taşıdığı anlar kameralara anbean yansıdı.

Ayşe Tokyaz’ı vahşice öldürmüştü... Kan donduran cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı! Tatile gider gibi valizdeki cesedi taksiye taşımış…Ayşe Tokyaz’ı vahşice öldürmüştü... Kan donduran cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı! Tatile gider gibi valizdeki cesedi taksiye taşımış…

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