Valizin içinden bin 500 tane çıktı. ABD’li profesör İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Kaynak: DHA
Valizin içinden bin 500 tane çıktı. ABD’li profesör İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
İstanbul Havalimanı’nda yapılan operasyonda polis ekipleri bin 500 tane akrep, tarantula ve çeşitli zehirli böcekler ele geçirildi. Operasyonda hayvanları yurt dışına çıkarmaya çalışan ABD’li profesör gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı’nda yapılan operasyonda bir şüphelinin valizinden bin 500 adet endemik türde akrep, tarantula ve çeşitli zehirli böcekler ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen akreplerin yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu ve ilaç yapımında kullanıldığı öğrenildi.

ekran-goruntusu-2024-05-13-122844.png

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada yurt dışına çıkarılması bazı endemik türdeki hayvanların DNA bilgilerinin kopyalandığı ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığını tespit etti.

ekran-goruntusu-2024-05-13-122923.png

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda bir valizin içinde yaklaşık bin 500 tane zehirli akrep, tarantula ve çeşitli zehirli böcekler ele geçirildi.

Operasyonda hayvanları yurt dışına çıkarmaya çalışan Amerika'nın New York kentindeki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Lorenzo Prendini gözaltına alındı.

istanbul-amerikali-profesore-endemik-53044.jpg

Yapılan araştırmalarda akrep zehirlerinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu belirlendi.

Son Haberler
DEM Partili Belediye Başkanına soruşturma Gündem
DEM Partili Belediye Başkanına soruşturma
Cihat Yaycı: Mavi Vatan’da 550 yıllık gaz ihtiyacımız mevcut Gündem
Cihat Yaycı: Mavi Vatan’da 550 yıllık gaz ihtiyacımız mevcut
Hande Baladın'a ne oldu? Spor
Hande Baladın'a ne oldu?
11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Dev AVM küle döndü Gündem
11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Dev AVM küle döndü
Almanya 2 savaş gemisini Asya-Pasifik'e yolladı. Çin Hükümeti kırmızı alarma geçti: Dünya
Almanya 2 savaş gemisini Asya-Pasifik'e yolladı. Çin Hükümeti kırmızı alarma geçti:
Minibüs ile traktör çarpıştı Gündem
Minibüs ile traktör çarpıştı
Ankara'da takla atan araç köprüye çarptı! Bir aile yok oldu: 4 ölü Gündem
Ankara'da takla atan araç köprüye çarptı! Bir aile yok oldu: 4 ölü