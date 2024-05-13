Valizin içinden bin 500 tane çıktı. ABD’li profesör İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda yapılan operasyonda bir şüphelinin valizinden bin 500 adet endemik türde akrep, tarantula ve çeşitli zehirli böcekler ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen akreplerin yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu ve ilaç yapımında kullanıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada yurt dışına çıkarılması bazı endemik türdeki hayvanların DNA bilgilerinin kopyalandığı ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığını tespit etti.

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda bir valizin içinde yaklaşık bin 500 tane zehirli akrep, tarantula ve çeşitli zehirli böcekler ele geçirildi.

Operasyonda hayvanları yurt dışına çıkarmaya çalışan Amerika'nın New York kentindeki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Lorenzo Prendini gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda akrep zehirlerinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu belirlendi.