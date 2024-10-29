Valizinde 17 adet timsah ile yakalandı

Kaynak: İHA
Valizinde 17 adet timsah ile yakalandı

Mısır'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve havalimanında yakalanan Nil timsahları ile Nil varanlarına Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan Türkiye'ye giriş yapan F.H. isimli şüphelinin valizinde kaçak timsahlar bulundu.

Şüphelinin valizi arandı, arama sonucunda Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda Hatay'a götürülmek üzere olduğu anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü halde toplam 17 adet Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü halde toplam 10 adet Nil varanı ele geçirildi.

Valizinde 17 adet timsah ile yakalandı

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