Valizini alan Konya'ya yerleşiyor! Akın akın göçün nedeni belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Valizini alan Konya'ya yerleşiyor! Akın akın göçün nedeni belli oldu

Son günlerde Konya'ya yönelik dikkat çekici bir göç hareketi yaşanıyor. Valizlerini toplayan çok sayıda insan, farklı şehirlerden Konya'ya akın ediyor. Bu ani ve yoğun göçün ardındaki nedenler ise merak konusu olmuştu.

Edinilen bilgilere göre, bu göç dalgasının temelinde iki ana faktör yatıyor: ekonomik nedenler ve deprem korkusu.

Özellikle büyük şehirlerdeki yüksek kira artışları ve yaşam maliyetlerinin sürekli yükselmesi, birçok vatandaşı daha uygun fiyatlı yaşam alanları aramaya itiyor. Konya, hem konut fiyatlarının daha makul seviyelerde olması hem de genel yaşam giderlerinin diğer büyük şehirlere kıyasla daha düşük olması nedeniyle cazip bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Diğer yandan, son dönemde yaşanan depremler ve büyük şehirlerdeki deprem riski algısı, vatandaşları daha güvenli bölgelere yönlendiriyor. Konya'nın deprem riski açısından daha güvenli bir şehir olarak algılanması, özellikle deprem endişesi taşıyanların bu şehri tercih etmesinde önemli bir rol oynuyor.

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Konya'ya gelenlerin genellikle emekli kesimden olduğu belirtiliyor. Emekliler, hem ekonomik olarak daha rahat bir yaşam sürmek hem de deprem gibi doğal afetlere karşı kendilerini daha güvende hissetmek amacıyla Konya'yı tercih ediyorlar.

KONYA HAKKINDA BİLGİ

Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık yedinci şehridir. 31 ilçeden oluşan Konya'da TÜİK'in 2013 verilerine göre 2.079.225 kişi yaşamaktadır. Trafik plaka numarası 42'dir. 1875'te kurulan Konya Belediyesi, 1987'de çıkarılan 3399 sayılı yasa gereğince "büyükşehir" statüsüne kavuşmuş olup 1989'dan beri belediye hizmetleri bu statüye göre yürütülmektedir. 2014'te 6360 sayılı kanun ile büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırları olmuştur. . Ekonomik açıdan Türkiye'nin gelişmiş kentlerinden biri olan Konya doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan Çatalhöyük, 2012 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Şehir Anadolu Selçukluları’nın ve Karamanoğulları’nın başkentliğini yapmıştır. Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden olan Konya Anadolu Kaplanları arasında yer alır. Şehrin futbol takımı TORKU Konyaspor'dur. Konya’nın simgeleri arasında Mevlana Müzesi (Kubbe-i Hadrâ) ve çift başlı kartal öne çıkar. Tarihçe Konya ili, MÖ 7 bin yılından beri yerleşim yeri olmuş, pek çok medeniyete beşiklik etmiştir. Konya'nın, ülkemizin en eski yerleşim merkezleri arasında yer aldığı söylenebilir.

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