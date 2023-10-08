Valizini toplayan İstanbul'u terk ediyor: İşte en çok tercih edilen 5 şehir

İstanbul'da beklenen büyük deprem vatandaşları tedirgin etmeye devam ederken birçok kişi il dışına yerleşmeye başladı. İşte en çok tercih edilen iller...
İstanbul’da yaşanan deprem korkusu ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle göç artmaya başladı.
Araştırmalar, İstanbul’un en çok göç veren iller arasında olduğunu ortaya koyarken, göç eden kişi sayısının 400 binden fazla olduğu aktarıldı.
Özellikle emekliler İstanbul’u yavaş yavaş terk ediyor. Başta Antalya olmak üzere 5 şehre resmen akın başladı. Şehirlerin yanı sıra İstanbul’a yakın köyler de tercihler arasında.
Takvim Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre; işte en çok tercih edilen 5 il...
1- DENİZLİ
Deniz kenarında yaşamak, güzel hava koşullarının tadını çıkarmak ve turistik aktivitelere kolayca erişim sağlamak, Antalya’yı emekliler için cazip kılıyor.
2- MUĞLA
Ege’nin mavi suları, tarihi kasabaları ve doğal güzellikleriyle biliniyor. Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi bölgeler, emeklilerin sıkça tercih ettiği yaşam bölgeleri arasında yer alıyor.
3- AYDIN
Sıcak iklimi, zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Didim ve Kuşadası gibi sahil bölgeleri, emekliler için huzur dolu bir yaşam sunuyor. İzmir, İstanbul’a yakınlığı ve gelişmiş altyapısıyla emekliler için cazip bir seçenek.
4- BURSA
Tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve kentsel yaşamın iç içe geçtiği bir şehir olarak emekliler için popülerdir. Uludağ’a yakınlığı da kış sporlarına ilgi duyan emekliler için avantaj sağlar.
İstanbul’a yakın köyler de göç edenler için tercih edilen yerler arasında bulunuyor.
Polonezköy, yeşillikler içinde yürüyüş yapma, organik ürünler satın alma ve Polonya mutfağından lezzetler tatma imkanı sunuyor.
Şile, denize girme, tarihi Şile Feneri’ni ziyaret etme ve Şile bezi alışverişi yapma fırsatı sunuyor.
Ağva, Göksu ve Yeşilçay nehirleri arasında kalan bir doğa cenneti olarak kano veya bisiklet kiralama, nehir kenarında kahvaltı yapma ve balık tutma gibi aktivitelerle huzurlu bir yaşam sunuyor.
Kandıra, tertemiz kumsallarda güneşlenme, Kerpe Kayalıkları’nı görme ve yöresel peynir ve yoğurt alma imkanı sağlıyor.
Sapanca ise Sapanca Gölü’nün manzarasını seyretme, göl çevresinde piknik yapma ve ATV veya at binme gibi aktivitelere katılma imkanı sunuyor.