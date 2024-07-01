Valizlerini almaya giderken hayatını kaybetti!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir araç, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Kızılot Mahallesi Mısırlar mevkiinde 88 yaşındaki Derviş Aydeniz'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç, yaşlı adamı metrelerce sürükledi. Maalesef, yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Volkan S. ile araçta bulunan Oğuzhan B. ve Tolga A. ise yaralandı. Kazada fenalaşan yaşlı adamın eşi ise çevredeki vatandaşlar tarafından ambulansa götürüldü.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manavgat'taki hastanelere kaldırılırken, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Aydeniz'in cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

AYNI NOKTADA İKİNCİ KAZA

Bu kaza, geçtiğimiz yıl aynı noktada yaşanan benzer bir olayı hatırlatırken, 19 yaşındaki Nagihan Yeni'nin de aynı yerde benzer bir şekilde hayatını kaybettiği bilgisi tekrar gündeme geldi.