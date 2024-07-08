Valkanis Adana Demirspor'da

Kaynak: AA
Valkanis Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, teknik direktörlüğe Michail Valkanis'i getirdi

Adana Demirspor teknik direktör Michail Valkanis'i takımın başına getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Avustralyalı Michail Valkanis ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Michail Valkanis ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Michail Valkanis." ifadelerine yer verildi.

49 yaşındaki Valkanis, daha önce Adelaide United, PEC Zwolle, Yunanistan Milli Takımı, Eupen, Hapoel Tel Aviv ve Ajax'ta görev yaptı.


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