Valve, PirateFi oyununu Steam'den kaldırdı

Cansu İşcan
Valve, PirateFi oyununu Steam'den kaldırdı

Valve, Steam üzerinden yayımlanan PirateFi adlı oyunun kötü amaçlı yazılım içerdiğini belirleyerek platformdan kaldırdı. Şirket, oyunu indiren kullanıcılara güvenlik uyarısı göndererek sistem taraması yapmalarını önerdi. Oyun, yalnızca birkaç gün yayında kaldı ve kullanıcıların cihazlarını riske attı.

Son günlerde Steam platformunda ücretsiz olarak sunulan PirateFi adlı oyun, kullanıcıların bilgisayarlarına kötü amaçlı yazılım bulaştırdığı gerekçesiyle platformdan kaldırıldı. Valve, oyunu indiren kullanıcılara sistemlerini tam bir virüs taramasından geçirmelerini ve gerekirse işletim sistemlerini yeniden yüklemelerini önerdi.

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PirateFi, 6 Şubat 2025 tarihinde Steam'de yayımlanmış ve kısa sürede dikkat çekmişti. Ancak, oyunun kötü amaçlı yazılım içerdiği tespit edilince, Valve hızlı bir şekilde müdahale ederek oyunu platformdan kaldırdı ve geliştiricinin hesabını kalıcı olarak yasakladı. SteamDB verilerine göre, oyunun en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısı beş olarak kaydedildi. Ancak, oyunun başlatılamadığına dair kullanıcı raporları nedeniyle, gerçek indirme sayısının daha yüksek olabileceği düşünülüyor.

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PirateFi'nin içerdiği kötü amaçlı yazılımın, kullanıcıların tarayıcı çerezlerini çalarak çevrimiçi hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı belirtiliyor. Bu durum, kişisel verilerin ve hesapların tehlikeye girmesine yol açabilir. Valve, etkilenen kullanıcılara gönderdiği e-postada, sistemlerini tam bir virüs taramasından geçirmelerini ve gerekirse işletim sistemlerini yeniden biçimlendirmelerini önerdi.

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Bu olay, Steam platformunda yayımlanan oyunların güvenliği konusunda önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Kullanıcıların, özellikle bilinmeyen geliştiriciler tarafından sunulan ücretsiz oyunları indirirken dikkatli olmaları ve güvenilir antivirüs yazılımları kullanmaları önemlidir. Ayrıca, indirilen her dosyanın kaynağını doğrulamak ve şüpheli durumlarda indirme işlemini gerçekleştirmemek, kötü amaçlı yazılımlardan korunmanın temel adımları arasında yer alır.

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