Valverde'den Beşiktaş'a "Çok tehlikeli bir takım"

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, yarın saat 18.30’da Beşiktaş’a konuk olacak. Athletic Bilbao’da Teknik Direktörü Ernesto Valverde maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ BİR TAKIM"

Siyah-beyazlı ekibin kaliteli oyunculara sahip olduğunu dile getiren Valverde, “Teknik direktör değişikliğinin ardından her takım reaksiyon veriyor. Takım aynı, kaliteli oyuncuları var. Sonuca etki edebiliyorlar. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Sahalarında oynayacaklar. Çok tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız. Maça nasıl başlarız kestiremiyoruz. Beşiktaş’ın da kararlı oyuncuları var. Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gedson Fernandes gibi skora etki eden tecrübeli oyuncuları var. Bizim için çok önemli bir maç. Direkt çeyrek finale kalmak istiyoruz. Çeyrek finali henüz garantilemedik. Hesaplamalar yapılabilir, 1 puan da yetebilir. Bizim için önemli olan elimizden geleni yapıp elemeleri geçmek” şeklinde konuştu.

"YENİ TEKNİK ADAM ETKİLEYECEKTİR"

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünü etkilemeye çalışacak birçok oyuncusu olacağını söyleyen İspanyol teknik adam, “Hesaplama yaparsak zorlanabiliyoruz. Hesaplamalara gerek yok. Yarın ki maçta 3 puan almak hedefimiz. Başka bir şey düşünemiyoruz. Teknik direktör değişikliğinin ardından daha motive olacaklar. Taraftarlar da daha motive olacak. Biz de buna karşı reaksiyon vermeliyiz. Sonuç bizim için daha önemli. Maçta neler olur kestiremeyiz. Maçtan sonra önde olmak daha önemli. Fenerbahçe’ye karşı da iyi başladık. Orada da tutkulu taraftarlar vardı. Oyunculara odaklandık. Son oynadıkları Samsunspor maçını izledim. Ole Gunnar Solskjaer stili olan bir teknik direktör. Değişiklikler olacaktır. Bunu tahmin etmek zordur. Önemli olan nasıl reaksiyon verdiğimiz” açıklamalarında bulundu.