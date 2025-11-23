Van’ın Tuşba ilçesinde kurulan ikinci el açık oto pazarı bu hafta da satıcı yoğunluğuna sahne olurken, fiyatların Türkiye ortalamasının üzerinde seyretmesi nedeniyle alıcı ilgisinin düşük kaldığı gözlendi.

Erciş karayolu üzerinde her cumartesi kurulan pazara çok sayıda araç sahibi satış amacıyla gelirken, alıcı sayısındaki azlık nedeniyle birçok araç gün sonunda satılamadan geri götürülüyor. Pazarda yapılan gözlemlerde, Van’daki ikinci el araç fiyatlarının ilan sitelerine göre daha yüksek olması dikkat çekti. Satıcılar, kentte araçların Türkiye ortalamasının üzerinde fiyatlarla satışa sunulmasının alım-satımı olumsuz etkilediğini ifade ederek, yüksek fiyatların piyasayı yavaşlattığını belirtti. Van’daki fiyatların ‘sarı sayfa’ ve diğer ilan platformlarındaki seviyelerin üzerine çıktığını kaydeden satıcılar, bu durumun satışlarda ciddi bir durgunluğa yol açtığına dikkat çekti.



Konuya ilişkin konuşan araç satıcısı Cevdet Çeliktaş, yaklaşık 6 aydır her cumartesi açık oto pazarına geldiğini belirtti. Van’daki araç fiyatlarının Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini ifade eden Çeliktaş, "Hemen hemen her cumartesi buradayım. Çok nadir araç satımı oluyor. Buradaki fiyatlar biraz yüksek. Van pazarında insanlarımızın araçları yüksek yazmasından dolayı satışlar ağır ilerliyor. Van’da Türkiye ortalamasının biraz üstünde bir alım-satım yapılıyor. Bu da sıkıntı oluşturuyor. İl dışından araç alınıp burada vatandaşa sunuluyor, böyle bir durum var. Zaten sarı sayfa ve diğer ilan sitelerini takip ettiğinizde de Van pazarında fiyatların biraz daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bu nedenle esnaf olarak satışta zorlanıyoruz. Sarı sayfa veya diğer platformlardaki yüksek fiyatlardan dolayı insanlar da araçlarını o seviyeden yazıyor. Fakat vatandaşla birebir pazarlık yaptığınızda sarı sayfanın altına da alabiliyorsunuz. Bazen de sarı sayfanın üstüne yazanlar oluyor. Bundan dolayı ciddi bir alım-satım sıkıntısı yaşanıyor" dedi.



Araç alıcısı Ferhat Vuruşkaner ise pazarda alıcıdan çok satıcı bulunduğunu, buna rağmen işlem olmadığını dile getirerek, "Şu an herhangi bir alış-satış yok. Pazar, piyasaya göre bir tık daha yüksek. İhtiyacı olan zaten uygun yazıp satıyor ama şu anda pazar genel olarak yüksek. Diğer illerde fiyatlar biraz daha düşük, burada daha yüksek bir piyasa var. Serbest piyasa olduğu için herkes istediği fiyatı yazıyor. Uygulamalarda fiyatlar daha düşük görünüyor, pazar ise daha yüksek. Bu nedenle şu anda il dışından araç almak daha mantıklı" diye konuştu.