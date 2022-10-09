Van Ankara ve Diyarbakır barolarında seçim günü

Ankara, Diyarbakır ve Van barolarında Genel Kurul ve baro organları için seçimler yapılıyor.

Diyarbakır Barosu'nun 48. Olağan Genel Kurul Toplantısı dün saat 9.00'da başladı.

Kongre gündemine geçilmeden önce avukat kadınlar, İran'da "ahlak polisi" tarafından gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül'de hayatını kaybeden Jîna Mahsa Amini için sahneye çıkarak Amini'nin öldürülmesini protesto etmek amacıyla "Jin Jiyan Azadî" sloganlarıyla saçlarını kesti.

Avukat Esmer Özer, burada kısa bir konuşma yaptı: "Mahsa Amini 16 Eylül'de İran rejim güçleri tarafından, gözaltına alındığı sırada işkence edilerek öldürüldü. Mahsa Amini için yapılan protestolar sırasında onlarca kadın öldürüldü. Jineoloji dergisi yayın kurulu üyesi gazeteci Nagihan Akarsel Süleymaniye' de evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi. Bugün yaşamdan koparılan ve şiddete uğrayan tüm kadınlar için buradayız. Egemen eril iktidarlar, kadın bedenini kontrol ederek ve kadınların seçimleri üzerinde tahakküm kurarak kendilerini var etmektedir. Bütün kadınlar dünyanın her yerinde zincirlerinden kurtulana dek mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Jin, Jiyan, Azadî."

Baro Başkanı Nahit Eren, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hukuk alanında yaşadığı sorunlar ile baronun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Diyabakır'da baro başkanlığı için yapılacak seçimlerde mevcut Başkan Nahit Eren, Muhlis Oğurgül ve Cengiz Baysal yarışacak.

"HUKUK DEVLETİNDEN HIZLA UZAKLAŞIYORUZ"

Van Barosu'nun 28. Olağan Genel Kurulu da baronun Tahir Elçi Konferans Salonu'nda dün erken saatlerde başladı. Binden fazla avukatın kayıtlı olduğu baroda 3 aday yarışıyor.

Kurulun açılış konuşmasını yapan mevcut Van Baro Başkanı Zülküf Uçar, yargı bağımsızlığının tamamen ortadan kaldırıldığı bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Hukuk devleti olmaktan hızla uzaklaşan ülkede, nefes almaya çalışıyoruz" dedi:

Ankara Barosu'nda da bugün genel kurul ve seçimler var. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 67. Olağan Genel Kurulunda üç aday yarışıyor.

Mevcut baro başkanı Mehmet Eren Turan yeniden aday olmazken seçimlerde Avukat Hakları Grubu'ndan (AHG) Hakan Gönenç, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan (ÖÇAV) Linda Sevinç Hocaoğulları ve Demokratik Sol Avukatlar Grubu'ndan (DSA) Mustafa Köroğlu yarışıyor.

İstanbul Barosu'ndan sonra Türkiye'nin "en büyük ikinci barosu" olan Ankara Barosu'nun 22 bin 62 üyesi bulunuyor. 10'da 1 yeter sayısına ulaşıldıktan sonra bugün baro yönetim kurulunun faaliyet, hesap ve denetim raporları ile bilanço uygulamaları görüşüldü. Sonrasında ise adaylar kürsüye çıkarak kendilerini tanıttı.