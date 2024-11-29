DEM Parti'li Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı. Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, "terör örgütüne üye olmak ve onlar adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir

DEM Parti'li Van Bahçesaray Belediyesi'ne Kaymakam Harun Arslanargun kayyum olarak atandı.

AYVAZ HAZİR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, "terör örgütü adına suç işleme" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Ayvaz Hazir, 24 Aralık 2015'te yaptığı "sözde özyönetim" açıklamasıyla ilgili yargılanıyordu.

19 sanığı daha olan davanın karar duruşması Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hazir; "Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçlarından 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer 18 sanığa da 3 yıl 5 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.