Van Bahçesaray'de kaybolan 4 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları sürüyor

Ailenin dün akşam saatlerinde çocuklarının izini kaybetmesi üzerine bölgede arama çalışması başlattığı ancak sonuç alamadığı belirtildi. Durumu jandarmaya bildiren aile, jandarma ve ilçe halkıyla birlikte dün gece geç saatlere kadar arama faaliyetlerine devam etti.

Sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmalarında, çocuğun izine rastlanamadı. Dağlık arazide arama yapan ekipler, Sündüs yaylasının yakınından geçen Bahçesaray çayına yoğunlaştı.

Bu kapsamda, Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ancak, gün boyunca yapılan arama çalışmalarında çocuğun izine ulaşılamadı.

Karanlığın çökmesiyle birlikte bugünkü çalışmalara ara verilirken, arama faaliyetlerinin yarın sabah yeniden başlayacağı bildirildi.