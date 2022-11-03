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Kullanılmayan evi yıkmaya çalıştı, altında kaldı

Van Başkale'de kullanılmayan evini yıkmaya çalışan kişi, duvarın altına kalarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 18:21
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Van Başkale'de bir adam kullanılmayan evi yıkmaya çalıştı, altında kaldı

Kullanılmayan evi yıkmaya çalıştı, altında kaldı
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İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Ilıcak Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Nihat Parlak, kullanmadıkları evi yıkmaya karar verdi.

Tek katlı evi yıktığı sırada devrilen duvarın altında kalan Parlak, ailesi tarafından enkazın altından çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine mahalleye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Parlak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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