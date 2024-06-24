Van Başkale'de sağanak ve dolu yağışı sel getirdi

Başkale'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Sel, ilçe merkezinde büyük hasara yol açtı.
Olayın ardından ihbar üzerine Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, su tahliye çalışmaları yaparak selin etkilerini azaltmaya çalıştı.
Başkale Belediye Başkanı Şengül Polat da sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Polat, zarar gören alanlarda inceleme yaparak, durum değerlendirmesi gerçekleştirdi.