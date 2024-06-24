Van Başkale'de sağanak ve dolu yağışı sel getirdi

Kaynak: İHA
Van Başkale'de sağanak ve dolu yağışı sel getirdi

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı, ilçede sele neden oldu ve yolları dereye çevirdi.

Başkale'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Sel, ilçe merkezinde büyük hasara yol açtı.

Olayın ardından ihbar üzerine Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, su tahliye çalışmaları yaparak selin etkilerini azaltmaya çalıştı.

Başkale Belediye Başkanı Şengül Polat da sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Polat, zarar gören alanlarda inceleme yaparak, durum değerlendirmesi gerçekleştirdi.

aw233178-01.jpg

aw233178-02.jpg

aw233178-03.jpg

aw233178-04.jpg

aw233178-05.jpg

aw233178-06.jpg

aw233178-07.jpg

aw233178-08.jpg

aw233178-09.jpg

aw233178-10.jpg

aw233178-11.jpg

aw233178-12.jpg

aw233178-13.jpg

aw233178-14.jpg

Son Haberler
Kocaelispor yeni transferini açıkladı Spor
Kocaelispor yeni transferini açıkladı
Marmaray istasyonunda Gülhan Karadereli'yi bıçaklayan sanık hakim karşısına çıktı Gündem
Marmaray istasyonunda Gülhan Karadereli'yi bıçaklayan sanık hakim karşısına çıktı
Kuduz olaylarının ardından 35 köpeği Ankara'ya taşımıştı. İlk duruşmada karar Yerel Haberler
Kuduz olaylarının ardından 35 köpeği Ankara'ya taşımıştı. İlk duruşmada karar
Koray Aydın perşembe günü İYİ Parti'den istifa edecek iddiası Gündem
Koray Aydın perşembe günü İYİ Parti'den istifa edecek iddiası
Kobra Murat konserlerini teker teker iptal etti. Bakın sebep ne çıktı Gündem
Kobra Murat konserlerini teker teker iptal etti. Bakın sebep ne çıktı
Arda'ya Montella'nın neden mobing yaptığı ortaya çıktı. Ali Koç anında devreye girdi. Mevzu pahalı saat meselesi çıktı Spor
Arda'ya Montella'nın neden mobing yaptığı ortaya çıktı. Ali Koç anında devreye girdi. Mevzu pahalı saat meselesi çıktı
CHP o bakanın üstünü çizdi. 'Bu zat derhal görevden alınmalıdır' Gündem
CHP o bakanın üstünü çizdi. 'Bu zat derhal görevden alınmalıdır'