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Van Belvan Ulaşım 17 işçi alacak

Van Belvan Ulaşım, geçici olarak proje koordinatörü olan 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 19 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 12:13
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Van Belvan Ulaşım 17 işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Van Belvan Ulaşım, geçici olarak proje koordinatörü olan 17 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Kadın olmak

18 yaşını bitirmiş olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı belgesi

İkametgah

2 adet fotoğraf

Özgeçmiş

Diploma

Etiketler

 

 

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