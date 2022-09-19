﻿Van Belvan Ulaşım 17 işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Van Belvan Ulaşım, geçici olarak proje koordinatörü olan 17 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Kadın olmak
18 yaşını bitirmiş olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sağlık raporu
Adli sicil kaydı belgesi
İkametgah
2 adet fotoğraf
Özgeçmiş
Diploma
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