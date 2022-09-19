﻿Van Belvan Ulaşım 17 işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Van Belvan Ulaşım, geçici olarak proje koordinatörü olan 17 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Kadın olmak

18 yaşını bitirmiş olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı belgesi

İkametgah

2 adet fotoğraf

Özgeçmiş

Diploma