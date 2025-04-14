Van beşik gibi sallandı, Prof. Dr. Ahmet Ercan 2011 depremini hatırlattı

Van, 13 Nisan 2025 sabahı peş peşe gelen depremlerle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, en küçüğü 2.5, en büyüğü ise 4.1 büyüklüğünde olan 10 ayrı sarsıntı, kısa aralıklarla kent genelinde hissedildi. Depremler, özellikle Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde yoğun bir şekilde hissedilirken, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Birçok kişi, “Bu depremler büyük bir felaketin habercisi mi?” sorusunu sormaya başladı. Van’da yaşanan bu hareketlilik, 2011 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki yıkıcı depremin anılarını canlandırdı.

PROF. DR. AHMET ERCAN’DAN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME

Sarsıntıların ardından gözler, Türkiye’nin önde gelen deprem bilimcilerine çevrildi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van65 Haber’e yaptığı özel açıklamada, yaşanan depremlerin kentteki tektonik yapıyla ilişkisini değerlendirerek halkı rahatlatan bir mesaj verdi. Ercan, “Van’da şu an için büyük bir deprem beklemiyorum.” dedi.

“2011’DEN SONRA TEKTONİK DENGELER BOZULDU”

Prof. Dr. Ercan, Van’ın jeolojik yapısına dikkat çekerek, bölgedeki sismik hareketliliğin nedenlerini açıkladı. 2011 yılında yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremin, Van’daki tektonik dengeleri değiştirdiğini vurgulayan Ercan, “2011 depreminden sonra Van’da tektonik dengeler bozuldu. Van, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın uzantısının etkisi altında. Aynı zamanda Arap ve İran levhalarının kavşağında yer alıyor. Bu durum, Van’ın batıya doğru itilmesine neden oluyor. Şu anda yaşanan sarsıntılar, bu hareketliliğin bir yansıması.” ifadelerini kullandı.

“YIKICI BİR DEPREM BEKLENTİM YOK”

Van’ın 2011 yılında yaşadığı büyük depremi hatırlatan Ercan, halkın tedirginliğini anlayışla karşıladığını ifade etti. Ancak, 55 yıllık deprem bilimi tecrübesine dayanarak, yakın gelecekte büyük bir deprem olasılığının düşük olduğunu söyleyerek “Van, 2011 yılında 7.2 büyüklüğünde ağır bir sınav verdi. Bu tür büyük depremler, fay hatlarında biriken enerjinin önemli bir kısmını boşaltır. Şu anki sarsıntılar, fayların yeniden denge bulma çabası olarak görülebilir. Yakın zamanda yıkıcı bir deprem beklentim yok.” dedi.