Van beşik gibi sallanıyor! Bir saatte 5 deprem (13 Nisan 2025)

Van’ın Tuşba ilçesinde bir saat içinde 3.2, 3.6, 4.1 ve 3.2 büyüklüklerinde dört deprem meydana geldi. Depremler kısa süreli paniğe neden olsa da herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Beşik gibi sallanan bölgede bir deprem daha meydana geldi. Yemlice mevkiinde saat 12.49 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Dördüncü kez sallandı (13 Nisan 2025)

Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.