Van beşik gibi sallanıyor! Bir saatte 5 deprem (13 Nisan 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Van beşik gibi sallanıyor! Bir saatte 5 deprem (13 Nisan 2025)

Bir saat arayla 4 kez sallanan Van'da bir deprem daha oldu. Van'da 3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Van’ın Tuşba ilçesinde bir saat içinde 3.2, 3.6, 4.1 ve 3.2 büyüklüklerinde dört deprem meydana geldi. Depremler kısa süreli paniğe neden olsa da herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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Beşik gibi sallanan bölgede bir deprem daha meydana geldi. Yemlice mevkiinde saat 12.49 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Dördüncü kez sallandı (13 Nisan 2025)Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Dördüncü kez sallandı (13 Nisan 2025)

Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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