Van Bronckhorst Başakşehir’e karşı galibiyetin anahtarını belirledi

Süper Lig’de oynadığı son 2 maçını kaybeden Beşiktaş deplasmanda Başakşehir’e karşı mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’ye karşı aldığı galibiyetle moral bulan siyah beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Malmö’ye karşı galibiyeti getiren oyun planını Başakşehir’e karşı da uygulamayı planlıyor.

Milliyet’te yer alan habere göre, Hollandalı teknik adam oyuncularına yaptığı uyarıda Malmö maçındaki oyun hırsını Başakşehir’e karşı da göstermeleri halinde galibiyetin geleceğinin altını çizdi.

Van Bronckhorst, milli ara öncesi oynayacakları bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Hollandalı hoca, ligdeki iki yenilginin ardından Başakşehir’i mağlup ederek milli araya moralli girmenin hesaplarını yapıyor.

Siyah-beyazlı teknik adam, oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda isteklerini sıralarken, uyarılarda da bulundu. Malmö karşısında elde edilen galibiyet ve kazanma isteğinden çok memnun kaldığına vurgu yapan Bronckhorst’un, “Kasımpaşa maçındaki hatalarımızı tekrarlamadık ve takım halinde çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Özellikle savunmada üst düzey bir performans sergiledik. Malmö maçının ikinci yarısında ise tüm hatlarımızla başarılı olduk. Etkili pres yaptık, rakibe alan bırakmadık ve yakaladığımız fırsatları bu kez iyi değerlendirdik. Başakşehir’e karşı aynı planla oynayacağız. Malmö maçındaki gibi ilk dakikadan itibaren kazanma isteğimizi ortaya koyarak iyi mücadele edersek hedefimize ulaşırız” diye konuştuğu aktarıldı.

Hollandalı hoca, milli araya çifte galibiyetle girmeleri halinde yeniden büyük bir özgüven kazanacaklarının da altını çizdi.