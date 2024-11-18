Van Bronckhorst neşteri vurdu. 4 oyuncunun bileti kesiliyor

Sezona flaş bir giriş yapan Beşiktaş, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile birlikte lider Galatasaray’ın 10 puan gerisine düştü. Avrupa Ligi’nde üst üste aldığı galibiyetlere rağmen ligde beklentilerin altında kalan siyah beyazlılarda gözler ara transfere çevrildi.

Fanatik’te yer alan habere göre Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst takıma neşteri vurdu. Kadroya kanat oyuncusu katmak isteyen Hollandalı teknik adam 4 oyuncunun biletini kesti. Buna göre, Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Arthur Masuaku ve Bakhtiyor Zaynutdinov’un gönderilmesi planlanıyor.

Hollandalı çalıştırıcının kadroda yer vermediği oyunculardan oluşacak kontenjan boşluğu ile birlikte yeni hamleler yapılacak

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Beşiktaş’ta bileti kesilen isimlerin arasında gösterilen Masuaku’nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Tecrübeli oyuncunun kalan alacaklarının ödenerek sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor. Ancak Onana ve Chamberlain’in gönderilmesinde sıkıntılar yaşanabileceği belirtiliyor. Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov için Fransa ve Rusya’dan teklif bekleniyor.

EMRECAN KİRALIK GİDEBİLİR

Öte yandan Emrecan Terzi, Ocak ayında daha fazla forma giyebileceği bir takıma kiralık olarak gidebilir. Beşiktaş’ta bu sezon hiç forma şansı bulamayan 20 yaşındaki sol bekin, devre arasında kiralanması bekleniyor. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst’un da genç oyuncunun kiralanması için izin verdiği bildirildi.