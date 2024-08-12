Van Bronckhorst sahadaki rezilliği açıkladı

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst 2-0 galip geldikleri Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı teknik adamın açıklamaları:

"ÇOK ZOR ŞARTLARDA OYNADIK"

"Galibiyetle başlamak çok önemliydi. Sonuçtan dolayı mutluyum. Doğru zamanda gol bulduk. Zeminden dolayı çok zor şartlarda oynadığımızı söylebilirim. Kendi oyunumuza da bakmamız lazım. Daha iyisini yapabiliriz. İki hafta üst üste gol yemedik. Bu da pozitif detaylar. Şimdi bir sonraki maçımıza hazırlanacağız."

"OYUNUN İÇİNDE DEĞİLDİK"

"Çok fazla oyunun içinde değildik. Yapmayacağımız pas hatalarını yaptık. Daha stabil olmasını isterdim ama kompakt kaldık. Bazen maçın ne getirdiğini görmek lazım. İyi savunma yaptık ve geride kontrollü kaldık."

"GEREKTİĞİ ZAMAN KULLANACAĞIZ"

"Oyuncu değişikliklerini yapan benim. Güçlü ve derin bir kadromuz var. Gerektiği zaman kullanacağız. Bugün özelinde değişiklikler böyle oldu."