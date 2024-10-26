Van Bronckhorst Süper Lig’de ilk defa derbiye çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ın konuğu olacak. 1 maç eksiğiyle sarı-kırmızılıların 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan siyah-beyazlılar, hem rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek hem de zirve yarışında yer alabilmek adına derbide mutlak galibiyet istiyor.



SÜPER LİG’DE İLK KEZ DERBİYE ÇIKACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst da söz konusu mücadeleyle birlikte ligde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Hollandalı çalıştırıcının takımı yoluna namağlup devam ediyor.

Süper Lig'de ilk büyük maç deneyimini ise deplasmanda Trabzonspor'a karşı yaşayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Van Bronckhorst, konuk olduğu Gaziantep FK ile de aynı skorla berabere kalmıştı.



SÜPER KUPA’DA 5-0 GALİP GELDİLER

Başarılı teknik adam, sarı-kırmızılı takıma karşı olan psikolojik üstünlüğünü bu karşılaşmada fırsata çevirmenin peşinde. Yeni sezon öncesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa'da siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi mücadelesini Galatasaray'a karşı oynayan Giovanni van Bronckhorst, 5-0'lık net galibiyet elde etti. Beşiktaş kariyerine kupa kazanarak başlayan Hollandalı, ezeli rakibine de adeta bir gözdağı vermişti.