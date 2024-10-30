Van Bronckhorst yedek kulübesine bakınca kedere boğuluyor. Sadece 3 oyuncu değiştirebildi

Beşiktaş’ın yedek kulübesindeki büyük sıkıntı Galatasaray derbisinde bir kez daha ortaya çıktı. Teknik Direktör Van Bronckhorst, derbi maçında sadece 3 oyuncu değiştirebilirken Muçi dışında hücuma katkı vermesi beklenen bir oyuncu olmaması Hollandalı teknik adamın canını sıkıyor.

Van Bronckhorst, Muçi dışında Tayyip Talha ve Onur Bulut’u oyuna aldı.

Fotomaç’ta yer alan habere göre, Beşıktaş'ın derbi kadrosunda Milot Rashica sakatlığından dolayı yoktu. Bu nedenle kulübede Ernest Muçi dışında Mustafa Hekimoğlu da opsiyon olarak öne çıktı ama süre almadı. Bu sezon hiç süre almayan Can Keleş ve Salih Uçan ile Zaynutdinov da Van Bronckhorst'tan şans bulamadı. Beşiktaş gole ihtiyaç olmasına rağmen alternatif eksikliğinden dolayı sıkıntı yaşadı.

ARKA PLANDA KALDILAR

Kara Kartal'da kadroda bazı isimler geri planda kaldı. Karagümrük'ten gelen Can Keleş, deneyimli orta saha Salih Uçan, geçen sezondan kalan Zaynutdinov, Onana ve Chamberlain, zaman zaman rotasyona giren Onur Bulut ve Tayyip Talha istenen verimliliği sağlayamadı.

16 FUTBOLCU ÖNE ÇIKTI

Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst bu sezon genel olarak belli isimler üzerinde durdu. Hollandalı hocanın rotasyonunda 16 isim öne çıktı. Kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunmada Svensson, Emirhan, Gabriel, Uduokhai, Masuaku, orta sahada Al-Musrati, Ndour, Gedson, J.Mario, Rashica, Rafa Silva, Muçi, hücumda da İmmobile ve Semih daha çok şans bulan oyuncular oldu.