Van Bronckhorst: Zor bir maç oldu, herkes üstüne düşeni yaptı

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Van Bronckhorst: Zor bir maç oldu, herkes üstüne düşeni yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü van Bronckhorst, 3-0 kazandıkları Kayserispor maçının zor geçtiğini belirtti. Hollandalı teknik adam, maçta herkesin üstüne düşeni yaptığına dikkat çekti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 3-0 kazandıkları Kayserispor maçı sonrası konuştu. Hollandalı teknik adam, maçın oldukça zor olduğuna dikkat çekerek ilk golün önemine vurgu yaptı. Herkesin üstüne düşeni yaptığının altını çizen van Bronckhorst şunları söyledi.

"Zor bir maç oldu. Maçın başladığından beri Kayserispor, bire bir oynamayı isteyen bir görüntü verdi. İlk yarıda zorlandık. İkinci yarıda daha iyiydik. İlk gol çok önemliydi. Golden sonra maçı kontrol ettik ve alanları daha iyi kullandık. Önemli olan 3 puandı ve kazandık.

Oyuncularımız ve taraftarımız için üzücü bir sonuçtan sonra gösterdiğimiz reaksiyon önemliydi. Taraftarımız bizim için çok önemli, onları bugün mutlu ettik. Önümüzdeki Frankfurt ve Gaziantep maçlarına hazırlanacağız.

Bugün zor bir maç oldu. Geride bire bir oynadığımız çok zaman oldu. Kendi oyunumuzu oynadık, çok çalıştık. Zaman zaman başarının yolu çok gol atmak ve gol yememekten geçer. Bugün hiç gol yemedik ve 3 gol attık. Herkes üzerine düşeni yaptı. Zor bir rakibe karşı iyi bir oyunla galip geldik."

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