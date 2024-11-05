Van Bronckhorst zor kararın eşiğinde. İki oyuncudan birini tercih edecek

Süper Lig’de Önce Galatasaray’a ardından Kasımpaşa’ya mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’yü ağırlayacak. Rakibine karşı galip gelerek moral bulmak isteyen siyah beyazlılar, aynı zamanda Avrupa mücadelesinde üst tura yükselmek için de galip gelmeye çalışacak.

Siyah beyazlılarda son haftalarda sakatlık problemi yaşanırken Kasımpaşa maçı sonrası Immobile’den kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen golcü oyuncu Malmö maçında forma giyemeyecek.

VAN BRONCKHORST ZOR KARARIN EŞİĞİNDE

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst zor bir kararın eşiğine geldi. Hollandalı teknik adam, Immobile’nin yerine forvette kimi oynatacağına karar verecek. Siyah beyazlılarda altyapıdan çıkan iki genç yetenekten birini ilk 11’de forvet olarak oynayacak.

Hollandalı teknik adamın ilk alternatifi olarak Mustafa Erhan Hekimoğlu olarak görülüyor. 17 yaşındaki oyuncu, Immobile’nin ardından forvet rotasyonunun 2 numarası olarak görülüyor. Süper Kupa finalinde Galatasaray’a gol atan genç oyuncu, ilk 11’de sahaya çıktığı Ajax maçında ise beklentilerin altında kaldı. Genç golcü, hocasından şans bularak kendisini göstermek istiyor.

DİĞER ALTERNATİF SEMİH KILIÇSOY

Beşiktaş’ta forvetin diğer adayı ise Semih Kılıçsoy oldu. Teknik Direktör Van Bronckhorst’un sürekli sol kanatta forma şansı verdiği Semih, geçen sezon ise ağırlıklı olarak forvet olarak oynadı. Hollandalı teknik adamın forvet planının maç günü belli olacağı öğrenildi.

RASHİCA'DAN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Beşiktaş’ta bir yandan Imoobile şoku yaşanırken diğer yandan Rashica'dan sevindiren haber geldi. Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli oyuncu takımla çalışmalara başladı. Rashica'nın Malmö maçında kadroda olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

PAULİSTA FORMA GİYECEK Mİ?

Öte yandan sakatlığı bulunan bir başka yıldız isim Gabriel Paulista'nın ise yarınki karşılaşmada görev yapma ihtimali bulunuyor. Takımla birlikte antrenmana çıkan Brezilyalı oyuncu ile ilgili karar yapılacak son değerlendirmenin ardından verilecek.